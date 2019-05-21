Салехардских детей учат действовать в экстремальных ситуациях

СЕГОДНЯ 09:40 2019-05-21T09:45:30+03:00

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В школах и детсадах Салехарда ежегодно в преддверии летних каникул проводятся обучающие мероприятия, приуроченные к городской акции «День защиты детей от чрезвычайных ситуаций».

Чтобы быть подготовленным, не растеряться, правильно себя вести в различных экстремальных ситуациях для детей организуют беседы, викторины, конкурсы, спортивные эстафеты.

Под руководством управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города прошла межшкольная эстафета среди учащихся 7-8 классов. В ней принимали участие команды всех школ города. На одном из этапов эстафеты ребята демонстрировали умения по оказанию первой помощи пострадавшим.

Самым сложным и динамичным был этап преодоления полосы препятствий, где команды продемонстрировали не только свою физическую подготовку, но и умение пользоваться средствами защиты дыхания, посоревновались в скорости при надевании боевой одежды пожарного и приведение в боевую готовность рукавной линии.

В итоге быстрее всех с конкурсными заданиями справилась команда школы № 2. Все участники эстафеты получили ценные подарки. Победители были награждены грамотами и кубками.

ИСТОЧНИК KP.RU