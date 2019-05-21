2019-05-21T09:33:47+03:00
Экономика

Сбербанк профинансировал строительство ЖК «Европейский квартал» в Тобольске с использованием счетов эскроу

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Сбербанк профинансировал строительство жилого комплекса «Европейский квартал» в Тобольске с использованием счетов эскроуСбербанк профинансировал строительство жилого комплекса «Европейский квартал» в Тобольске с использованием счетов эскроу
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Западно-Сибирское отделение Сбербанка предоставило проектное финансирование с использованием счетов эскроу в размере 237 млн рублей застройщику ООО «Тоболпрострой-РИЭЛТ» для строительства первой очереди жилого комплекса «Европейский квартал» в Тобольске.

«1 июля 2019 года начнётся заключительный этап реформы долевого строительства – с этого момента все застройщики перейдут на работу со счетами эскроу, как того требует Федеральный закон № 214-ФЗ. «Европейский квартал» – это первый проект финансирования строительства недвижимости с использованием эскроу счетов в Тобольске», – отметил управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.

«Мы решили не дожидаться, когда использование счетов эскроу станет обязательным для всех застройщиков и приняли решение работать в рамках новой системы финансирования строительства. Наша организация открыта к внедрению инновационных финансовых инструментов. Мы понимаем, что эта схема обеспечивает максимальную прозрачность работы застройщика и защищенность клиентов», – прокомментировал генеральный директор строительной компании ООО «ТПС-РИЭЛТ» Федор Нейковчен.

Жилой комплекс «Европейский квартал» расположен в 15 микрорайоне, это первые 20-этажные дома в Тобольске. Проектом предусмотрены удобные планировки квартир с отделкой: видовые угловые квартиры с панорамными окнами, функциональные студии, просторные 1-, 2-, 3-комнатные квартиры с кухней-гостиной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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