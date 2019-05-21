Мнимый сотрудник банка лишил новоуренгойку 110 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 09:29 2019-05-21T09:30:18+03:00

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Жительница Нового Уренгоя оказалась жертвой мошенничества, поверив телефонному разговору. Неизвестный выманил у нее около 110 тысяч рублей.

Позже в полиции она рассказала, что ей позвонил мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он напугал ее сообщением, что с ее карты осуществлено несанкционированное списание денежных средств. Далее попросил сообщить данные банковской карты и коды в смс-сообщениях, чтобы, якобы, остановить процесс. Женщина даже не усомнилась, что разговаривает с сотрудником банка, и назвала все секретные данные. Вот тогда и списались 110 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Аферисту грозит наказание в виде лишения свободы до пяти лет, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция настоятельно рекомендует гражданам при поступлении сомнительных звонков не продолжать разговор, а уточнить информацию в банке, набрав номер «горячей линии».

ИСТОЧНИК KP.RU