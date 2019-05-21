2019-05-21T09:14:05+03:00
Общество

На Ямале оценили удовлетворенность населения предоставлением госуслуг

Для жителей труднодоступных сел открытие МФЦ становится долгожданным событием
Анна Полякова
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На Ямале оценили удовлетворенность населения предоставлением госуслуг Фото: yanao.ruНа Ямале оценили удовлетворенность населения предоставлением госуслуг Фото: yanao.ru
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Жители даже самых отдалённых сёл Ямала получают возможность воспользоваться МФЦ. Около 98% ямальцев удовлетворены качеством предоставления государственных и муниципальных услуг

В понедельник, 20 мая, в труднодоступном селе Толька Красноселькупского района открытие МФЦ стало долгожданным событием для жителей. Зачастую, чтобы оформить документы, людям необходимо было выезжать в районный центр. При этом в летний период и в межсезонье транспортное сообщение осуществляется только посредством авиации и по воде, а зимой – по зимнику.

В ГУ ЯНАО «МФЦ» предоставляется более 150 услуг, самые популярные – услуги УМВД РФ по ЯНАО, управления федеральной службы госрегистрации, кадастра и картографии по ЯНАО, ФГБУ «Федеральная кадастровая палата федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по ЯНАО и окружного департамента соцзащиты населения.

В 2019 году начали свою работу территориальные обособленные подразделения в селах Антипаюта, Гыда, Горки, Овгорт, Сеяха, Толька. Также в 2019 году планируется открыть ещё пять ТОСП: в сёлах Новый Порт, Мыс Каменный, Самбург, Кутопьюган, Ныда, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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