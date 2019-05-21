Жителя Тазовского района судят за развращение девочек

СЕГОДНЯ 08:52 2019-05-21T08:53:52+03:00

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Тазовчанин предстанет перед судом за развращение девочек. Ему предъявлено обвинение по статье УК РФ о совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Инцидент произошел в июле 2018 года в поселке Тазовский. По данным следствия, ранее неоднократно судимый 40-летний мужчина был в состоянии алкогольного опьянения во дворе дома, когда, увидев девочек, решил удовлетворить свои половые потребности.

- Он совершил развратные действия в отношении двух девочек, не достигших шестнадцатилетнего возраста, - пояснили в СУ СКР по ЯНАО.

Свою вину он полностью признал и дал самоизобличающие показания во время предварительного следствия. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением ушло в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU