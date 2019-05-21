2019-05-21T08:35:05+03:00
Общество

На время ледохода закрыли наплавной мост через реку Пур

Перевозку пассажиров будут осуществлять суда на воздушной подушке
Анна Полякова
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На время ледохода закрыли наплавной мост через реку Пур Фото: puradm.ruНа время ледохода закрыли наплавной мост через реку Пур Фото: puradm.ru
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Наплавной мост через реку Пур в районе Уренгоя закрыли вечером 20 мая. Переправа будет демонтирована для прохода льда.

На время распутицы перевозку пассажиров будут осуществлять суда на воздушной подушке компании «Пурречфлот». Такой режим будет сохранен до тех пор, пока не уйдет лед.

График движения «подушек» круглосуточный, отправление каждые 30 минут. Жители Уренгоя перевозятся бесплатно - многоразовый пропуск с неограниченным числом проездов будет действовать в течение года.

Тариф для населения в этом году в одну сторону составляет 500 рублей за перевозку одного пассажира, включая перевозку ручной клади весом до 10 кг на одного пассажира. За перевозку багажа весом от 10 кг до 25 кг на одного пассажира надо будет заплатить 100 рублей. Багаж свыше 25 кг на одного пассажира перевозится на грузовом судне за отдельную плату, сообщили в администрации Пуровского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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