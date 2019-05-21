СЕГОДНЯ 08:19 2019-05-21T08:20:43+03:00

В Лабытнанги иномарка вылетела в кювет и перевернулась Фото: Госавтоинспекция Ямала

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В Лабытнанги водитель иномарки не справился с управлением. ДТП случилось 20 мая около 19 часов 15 минут на перекрестке улиц Гагарина и Совхозная.

Как сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО, мужчина за рулем Mitsubishi не выбрал безопасную скорость движения, дорожные и метеорологические условия.

Автомобиль вылетел с дороги и опрокинулся в кювете. В результате происшествия водитель госпитализирован.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых травмирован один человек. С начала 2019 года в 1923 зарегистрированных ДТП, погибли одиннадцать человек и 200 травмированы, в их числе 25 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU