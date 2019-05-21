В Салехарде молодой ревнивец заставил знакомого поджечь машину подруги

СЕГОДНЯ 06:29 2019-05-21T06:29:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В Салехарде возбудили уголовное дело о поджоге автомобиля. Машина полыхала 19 мая. В этот же день ее владелица обратилась в полицию с заявлением, в котором просила привлечь к ответственности неизвестного злодея. Материальный ущерб оценен на сумму 500 тысяч рублей.

Полицейские установили, что накануне у северянки произошел конфликт с сожителем на почве ревности. Как выяснилось, 24-летний ранее судимый мужчина затаил злобу и решил отомстить подруге.

Встретившись со знакомым своей сожительницы, под угрозой применения физического насилия он заставил его поджечь автомобиль, принадлежащий девушке. 20-летний салехардец, опасаясь за свою жизнь и здоровье, облил салон автомобиля бензином и поджег его.

Уголовное дело завели по статье УК РФ «Умышленное повреждение чужого имущества». Поджигатель сознался в содеянном, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU