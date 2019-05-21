2019-05-21T06:29:25+03:00
Происшествия

В Салехарде молодой ревнивец заставил знакомого поджечь машину подруги

Поджигатель боялся за свое здоровье
Анна Полякова
Поделиться:
В Салехарде молодой ревнивец заставил знакомого поджечь машину своей подруги Фото: 89.мвд.рфВ Салехарде молодой ревнивец заставил знакомого поджечь машину своей подруги Фото: 89.мвд.рф
Изменить размер текста:

В Салехарде возбудили уголовное дело о поджоге автомобиля. Машина полыхала 19 мая. В этот же день ее владелица обратилась в полицию с заявлением, в котором просила привлечь к ответственности неизвестного злодея. Материальный ущерб оценен на сумму 500 тысяч рублей.

Полицейские установили, что накануне у северянки произошел конфликт с сожителем на почве ревности. Как выяснилось, 24-летний ранее судимый мужчина затаил злобу и решил отомстить подруге.

Встретившись со знакомым своей сожительницы, под угрозой применения физического насилия он заставил его поджечь автомобиль, принадлежащий девушке. 20-летний салехардец, опасаясь за свою жизнь и здоровье, облил салон автомобиля бензином и поджег его.

Уголовное дело завели по статье УК РФ «Умышленное повреждение чужого имущества». Поджигатель сознался в содеянном, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Яр-Сале приступили к выбору темы Ледового городка
Салехардских детей учат действовать в экстремальных ситуациях
Сбербанк профинансировал строительство ЖК «Европейский квартал» в Тобольске с использованием счетов эскроу
Мнимый сотрудник банка лишил новоуренгойку 110 тысяч рублей
На Ямале оценили удовлетворенность населения предоставлением госуслуг
Жителя Тазовского района судят за развращение девочек
На время ледохода закрыли наплавной мост через реку Пур
В Лабытнанги иномарка вылетела в кювет и перевернулась
Погода на Ямале 21 мая: температура воздуха поднимется до +5 градусов
Этим летом в Салехарде отремонтируют восемь дорог
«Спасибо от Сбербанка» значительно упрощает правила программы лояльности
В Тольке появится новая лыжная база
Грубиянку из Ноябрьска наказали работами за оскорбление полицейского
В реке Надым вода за сутки поднялась на шесть сантиметров
В Салехарде стартовал сезон капремонта многоквартирников
В Ямальском районе в трех метрах от школы продавали сигареты
В Ноябрьске 21 мая на время прервется трансляции цифрового телесигнала
У ноябрянки таможенники изъяли лекарство