Погода на Ямале 21 мая: температура воздуха поднимется до +5 градусов

СЕГОДНЯ 05:22 2019-05-21T05:22:05+03:00

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Во вторник, 21 мая, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +4 градуса, солнечно и без осадков, ветер северо-восточный 6 м/с.

В Ноябрьске +5 градусов, пасмурно, дождь, ветер северо-западный 5 м/с.

В Новом Уренгое -2 градуса, пасмурно, утром и поздно вечером - снег, ветер северный 1 м/с.

В Надыме -2 градуса, пасмурно, без осадков, ветер северный 7 м/с.

В Губкинском +1 градус, пасмурно, снег с дождем, ветер северный 7 м/с.

В Тарко-Сале -1 градус, пасмурно и снежно, ветер северный 7 м/с.

В Муравленко +1 градус, пасмурно, снег, дождь, северный ветер 7 м/с.

В Лабытнанги +4 градуса, солнечно, без осадков, ветер северо-восточный 4 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU