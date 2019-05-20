Этим летом в Салехарде отремонтируют восемь дорог

СЕГОДНЯ 16:12 2019-05-20T16:14:36+03:00

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Этим летом в рамках национального проекта БКАД заменят дорожное полотно на восьми улицах Салехарда, а это 4 километра дорожного полотна. Еще порядка 9 километров улично-дорожной сети отремонтируют на выделенные дополнительные средства.

Улица Карла Маркса - один из самых протяженных участков улично-дорожной сети, который предстоит капитально отремонтировать этим летом в окружной столице. Его протяженность 0,631 километр. К работам приступят в начале июля. Ремонт включает в себя замену покрытия на новый щебеночно-мастичный асфальтобетон, ремонт тротуаров, а также замену бортовых камней на гранитные.

Как сообщили в администрации города, список улиц формировался на основании обследования, а также обращений жителей. В этом году объем работ больше, чем в предыдущие.

- На ремонт дорог в рамках национального проекта выделено 158 миллионов. Помимо этого, выделено дополнительное финансирование на ремонт улиц Комсомольская, Свердлова, Подшибякина и Деповская, - сказал заместитель генерального директора МКУ «Салехардская дирекция единого заказчика» Степан Федченко.

Дороги ремонтируют по технологии ЩМА. С щебеночно-мастичным асфальтом работают с 2013 года, материал считается одним из самых прогрессивных методов устройства асфальтобетонного покрытия. Стоимость материала несколько выше цены высококачественного асфальтобетона, что обусловлено высоким содержанием щебня и стабилизирующих добавок. Одновременно стоимость устройства одного квадратного метра дорожного полотна обходится примерно в ту же цену, что и дорога из асфальтобетона – данный материал, за счёт его прочностных характеристик, позволяет укладывать его более тонким слоем.

ИСТОЧНИК KP.RU