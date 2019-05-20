В Тольке появится новая лыжная база

СЕГОДНЯ 15:24 2019-05-20T15:28:14+03:00

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В селе Толька Красноселькупского района до 2024 года планируется построить новую лыжную базу. Она сможет принимать 35 человек в смену. На базе будет устроен спортивный зал на 10 человек, столы для настольного тенниса для 8 человек и площадка для спортивного туризма, где одновременно смогут заниматься до 30 человек. Площадь самого здания составит более 277 квадратных метров.

Старую лыжную базу в 2019 году выведут из эксплуатации в 2019 году из-за технического несоответствия, пояснил директор департамента по физической культуре и спорту ЯНАО Андрей Масанов.

Строительство новой лыжной базы с дополнительным спортзалом, площадкой для игры в настольный теннис и площадкой для занятий спортивным туризмом позволит обеспечить жителей села спортивными сооружениями на 77%. Пока же эта цифра достилает только 55%. При этом согласно майским указам президента РФ жители поселений должны быть обеспечены спортивными объектами на 61%.

Сейчас в Тольке есть семь спортивных сооружений: четыре спортивных зала, две спортивные площадки и старая лыжная база. Новая будет соответствовать всем современным требования и стандартам.

ИСТОЧНИК KP.RU