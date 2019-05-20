Грубиянку из Ноябрьска наказали работами за оскорбление полицейского

СЕГОДНЯ 15:17 2019-05-20T15:17:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительницу Ноябрьска привлекли к ответственности за оскорбление сотрудника полиции. В марте 2019 года 24-летняя северянка в присутствии посторонних бросала нецензурные реплики в адрес правоохранителя.

- Тем самым она унизила честь и достоинство полицейского как представителя власти, пояснили в УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Уголовное дело завели по статье УК РФ «Оскорбление представителя власти». В результате постановлением городского суда женщина приговорена к обязательным работам сроком 200 часов.

Правоохранители напоминают, что оскорбление представителя власти наказывается штрафом до 40 000 рублей или в размере заработной платы за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года.

ИСТОЧНИК KP.RU