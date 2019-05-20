2019-05-20T15:17:58+03:00
Происшествия

Грубиянку из Ноябрьска наказали работами за оскорбление полицейского

24-летняя северянка нецензурно выражалась в присутствии посторонних
Анна Полякова
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Жительницу Ноябрьска привлекли к ответственности за оскорбление сотрудника полиции. В марте 2019 года 24-летняя северянка в присутствии посторонних бросала нецензурные реплики в адрес правоохранителя.

- Тем самым она унизила честь и достоинство полицейского как представителя власти, пояснили в УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Уголовное дело завели по статье УК РФ «Оскорбление представителя власти». В результате постановлением городского суда женщина приговорена к обязательным работам сроком 200 часов.

Правоохранители напоминают, что оскорбление представителя власти наказывается штрафом до 40 000 рублей или в размере заработной платы за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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