Грубиянку из Ноябрьска наказали работами за оскорбление полицейского
Жительницу Ноябрьска привлекли к ответственности за оскорбление сотрудника полиции. В марте 2019 года 24-летняя северянка в присутствии посторонних бросала нецензурные реплики в адрес правоохранителя.
- Тем самым она унизила честь и достоинство полицейского как представителя власти, пояснили в УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Уголовное дело завели по статье УК РФ «Оскорбление представителя власти». В результате постановлением городского суда женщина приговорена к обязательным работам сроком 200 часов.
Правоохранители напоминают, что оскорбление представителя власти наказывается штрафом до 40 000 рублей или в размере заработной платы за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года.
ИСТОЧНИК KP.RU