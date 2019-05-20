2019-05-20T14:59:11+03:00
Общество

В реке Надым вода за сутки поднялась на шесть сантиметров

В период подтопления возможны задержки при транспортировке личного транспорта
Анна Полякова
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В реке Надым вода за сутки поднялась на шесть сантиметров Фото: администрация Надымского районаВ реке Надым вода за сутки поднялась на шесть сантиметров Фото: администрация Надымского района
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«Голова» ледохода на реке Надым находится в 15 километрах от города. О паводковой ситуации сообщили 20 мая в администрации Надыма. Уровень воды в водоеме - 256 сантиметров. За сутки река поднялась на 6 сантиметров.

17 мая завершены работы по ослаблению механическим способом ледового покрытия, пробурено 6000 лунок в местах возможных ледовых заторов в акватории реки Надым.

Паводковая обстановка в целом складывается в соответствии с прогнозом Ямало-Ненецкого ЦГМС – филиалом ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».

На случай подтопления участка автодороги Надым-Новый Уренгой, который стал проблемным в 2018 году, предусмотрено транспортное сообщение для автомобилей до 5 тонн в реверсивном режиме по насыпи строящегося участка автодороги, минуя проблемный участок.

В период подтопления возможны задержки при транспортировке личного транспорта. Северянам, планирующим выезд во время подъема уровня воды, необходимо заблаговременно спланировать и осуществить перегон автотранспорта через проблемный участок автодороги «Надым-Новый Уренгой».

При необходимости дополнительно перевозку людей планируется осуществлять автомобилем Урал-Вахта, перевозку автомобильного транспорта - на грузовом автомобиле с полуприцепом (тралом).

ИСТОЧНИК KP.RU

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