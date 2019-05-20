В Салехарде стартовал сезон капремонта многоквартирников

СЕГОДНЯ 14:20 2019-05-20T14:23:06+03:00

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В Салехарде начался капитальный ремонт многоквартирных домов. Работы ведутся одновременно на трех объектах, сообщили в администрации ямальской столицы. Всего этим летом планируется провести капремонт 11 деревянных многоквартирных домах.

- Работы по каждому дому индивидуальны. В целом, это кровля, ремонт фундамента, инженерных сетей, в которых особое место занимает – водоотведение, есть и электроснабжение. На время ремонта жителям муниципальных квартир предоставляется маневренный фонд, собственники же самостоятельно ищут куда съехать, - отметил начальник отдела коммунального хозяйства Департамента городского хозяйства Александр Моисеенко.

По контракту ремонтные работы должны завершиться до 30 сентября, но по словам подрядчика, в большинстве случаев они заканчивают в начале сентября. Ход проведения работ проинспектировала общественная комиссия. В нее вошли представители департамента городского хозяйства, технадзора и ОНФ.

Представитель ОНФ Иван Новицкий проявил большой интерес к проводимым работам и используемым материалам. Он интересовался у подрядчика, где закупался материал, условиями его хранения. Большое внимание обратил на качество проводимых работ.

Стоит отметить, что капремонт многоквартирных домов проводится в рамках адресной программы. Обязательным условием которой является софинансирование, то есть 5% участие граждан от стоимости проводимых работ.

ИСТОЧНИК KP.RU