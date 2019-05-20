2019-05-20T14:03:12+03:00
Происшествия

В Ямальском районе в трех метрах от школы продавали сигареты

Бизнесмен отделался предупреждением
Анна Полякова
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Предприниматель в Ямальском районе отделался предупреждением за административное правонарушение. Прокурорская проверка выявила, что в расположенном на расстоянии 3 метров от МКОУ «Мыскаменская школа-интернат» магазине «Татьяна» продавались сигареты.

Тем самым нарушался закон РФ о розничной продаже табачных изделий на расстоянии менее чем 100 метров от образовательного учреждения запрещена.

Как сообщили в прокуратуре ЯНАО, за несоблюдение ограничений в сфере торговли табачной продукцией прокурор района в отношении индивидуального предпринимателя возбудил дело.

При его рассмотрении было учтено, что ИП является субъектом малого предпринимательства, а данное правонарушение совершено им впервые. В результате ему назначили минимальное наказание в виде предупреждения.

После прокурорского вмешательства торговля табачными изделиями в указанном магазине прекращена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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