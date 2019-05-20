СЕГОДНЯ 13:28 2019-05-20T14:30:50+03:00

В Ноябрьске 21 мая на время прервется трансляции цифрового телесигнала Фото: pixabay.com

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В Ноябрьске планируются временные отключения трансляции цифрового телесигнала. Речь идет о перерывах в вещании первого (30 ТВК) и второго (47 ТВК) мультиплексов. Оно произойдет 21 мая с 10:00 до 16:00 часов местного времени.

РТРС предупреждает, отключение проводится для проведения профилактических работ на объектах телерадиосети.

Информация о профилактических или других плановых работах, требующих отключения передающего оборудования, публикуется на сайте РТРС и обновляется еженедельно, сообщили в администрации Ноябрьска. Руководство РТРС приносит горожанам свои извинения за возможные неудобства

ИСТОЧНИК KP.RU