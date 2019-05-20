У ноябрянки таможенники изъяли лекарство

СЕГОДНЯ 13:04 2019-05-20T13:06:30+03:00

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У ноябрянки, вылетающей из Сургута в Таиланд, таможенники изъяли феназепам. Лекарственный препарат, в отношении которого установлен разрешительный порядок, был обнаружен в ходе контроля багажа и ручной клади пассажиров международного авиарейса Сургут – Краби.

При этом у женщины отсутствовали рецепт, медицинское заключение с названием принимаемого лекарства, его дозировка и точный временной промежуток курса лечения, выписка из истории болезни, пассажирская таможенная декларация.

По данному факту возбуждено административное дело. Нарушительницу ждет штраф и конфискация предмета правонарушения, пояснили в пресс-службе таможни.

Специалисты уточнили, что существует перечень лекарственных препаратов, запрещенных к перемещению через таможенную границу Евразийского экономического союза.

ИСТОЧНИК KP.RU