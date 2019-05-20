У ноябрянки таможенники изъяли лекарство
У ноябрянки, вылетающей из Сургута в Таиланд, таможенники изъяли феназепам. Лекарственный препарат, в отношении которого установлен разрешительный порядок, был обнаружен в ходе контроля багажа и ручной клади пассажиров международного авиарейса Сургут – Краби.
При этом у женщины отсутствовали рецепт, медицинское заключение с названием принимаемого лекарства, его дозировка и точный временной промежуток курса лечения, выписка из истории болезни, пассажирская таможенная декларация.
По данному факту возбуждено административное дело. Нарушительницу ждет штраф и конфискация предмета правонарушения, пояснили в пресс-службе таможни.
Специалисты уточнили, что существует перечень лекарственных препаратов, запрещенных к перемещению через таможенную границу Евразийского экономического союза.
ИСТОЧНИК KP.RU