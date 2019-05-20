Жители Сывдармы одобрили проект спортивной площадки

СЕГОДНЯ 12:34 2019-05-20T12:34:57+03:00

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В посëлке Сывдарма построят современную многофункциональну. спортивную площадку. Она появится в рамках проекта «Комфортная городская среда». Сотрудники администрации МО Пуровское обсудили с жителями функциональность и наполнение будущего объекта.

Вниманию жителей представили два проекта. Первый вариант укомплектован спортивным оборудованием для подростков и взрослого населения. Второй же отвечает требованиям любого возраста – от малышей до пенсионеров. Он и получил одобрение большинства. С местом размещения спортплощадки также уже определились. Как сообщили в администрации Пуровского района, ее установят возле школы. Все значимые мероприятия всегда проходят именно там.

При наличии финансирования к строительству объекта приступят уже в 2020 году. Этим летом в Сывдарме планируется провести капремонт многоквартирного дома, а также выполнить благоустройство восьми дворовых территорий.

ИСТОЧНИК KP.RU