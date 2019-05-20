2019-05-20T12:13:33+03:00
Происшествия

В Орловской области задержали мужчину, 23 года назад убившего ноябрянина

У него обнаружили вещественные доказательства, указывающие на причастность к преступлению
Анна Полякова
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В Орловской области задержали мужчину, 23 года назад убившего ноябрянинаВ Орловской области задержали мужчину, 23 года назад убившего ноябрянинаФото: Ольга Крыльцова
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Полицейские Ноябрьска раскрыли убийство прошлых лет, совершенное в сентябре 1996 года. Тогда, 23 года назад, труп местного жителя с признаками насильственной смерти был обнаружен в своей квартире.

По факту убийства городской следственный отдел по СУСК возбудил уголовное дело. Мужчина, совершивший данное противозаконное деяние, был объявлен в федеральный розыск.

Прошло два десятка лет и во время оперативно-розыскных мероприятий за совершение данного деяния на территории Орловской области был задержан 54-летний ранее не судимый гражданин Республики Молдовы, находящийся в федеральном розыске, сообщили в УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

При проведении мероприятий полицейскими изъяты вещественные доказательства, указывающие на причастность к убийству. Подозреваемый дал признательные показания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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