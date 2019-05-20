2019-05-20T11:46:51+03:00
Общество

В Ноябрьске осудили поведение подростков возле Вечного огня

Горожане сочли посиделки у святыни осквернением памяти
Анна Горлач
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В Ноябрьске осудили поведение подростков возле Вечного огня Фото: группа "Независимый Ноябрьск" vk.comВ Ноябрьске осудили поведение подростков возле Вечного огня Фото: группа "Независимый Ноябрьск" vk.com
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В Ноябрьске разгорелись нешуточные споры по поводу поведения молодежи возле Вечного огня. Фотографию, которая и стала, поводом для дискуссий, опубликовали в местной группе социальной сети «В контакте». На кадрах видно, что три девушки общаются между собой. При этом две из них сидят на самом постаменте, близко к пламени.

«Вечный огонь Ноябрьска! Пока одни возлагают цветы и снимают шляпу в знак памяти и уважения, другие садятся своей пятой точкой! Как считаете, это вообще нормально?» - Прокомментировал снимок анонимный автор публикации.

При этом горожане неоднозначно оценили посиделки возле святыни. Для некоторых ситуация показалась нормой, и осквернения памяти в действиях молодых людей эти горожане не заметили. Другие яростно осуждал молодежь за чёрствость.

«Это совершенно ненормально. Я считаю этих товарищей нужно найти пригласить и объяснить доходчиво что это не просто пламя, а Вечный огонь, и для чего он предназначен. Они, видно, живут в таких семьях, где нет погибших дедушек, прадедушек, и они не смотрят фильмы о войне, вот поэтому они так и относятся к Вечному огню», - выступила в дискуссии горожанка Валентина Л. Она тут же вспомнила, как раньше в школы приглашали ветеранов войны, как с замиранием сердца и со слезами на глазах дети слушали их рассказы.

Поддержав ее, ноябряне высказывались: «Родители не научили! Позорище! Нечего святого нет!».

ИСТОЧНИК KP.RU

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