2019-05-20T11:12:03+03:00
Общество

В Тарко-Салинской больнице появился новый стоматологический ренгтеновский аппарат

Снимки станут четче, а лучевая нагрузка снизится
Анна Полякова
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В Тарко-Салинской больнице появился новый стоматологический ренгтеновский аппарат Фото: depzdrav.yanao.ruВ Тарко-Салинской больнице появился новый стоматологический ренгтеновский аппарат Фото: depzdrav.yanao.ru
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В Тарко-Салинской центральной районной больнице начал работать новый цифровой ортопантомограф с цефалостатом. Стоматологический ренгтеновский аппарат приобрели за счёт территориального фонда ОМС. Новое оборудование заняло место в рентгенологическом отделении поликлиники Тарко-Сале. Это девятый аппарат, который появился на Ямале.

Цифровой снимок даёт чёткое изображение без искажений, а также на 90% снижает лучевую нагрузку на организм. Метод безопасен и показан даже женщинам во время беременности и в период лактации. Процедура занимает около 10 минут. Снимки хранятся в архиве компьютера и могут использоваться в любое время.

– С появлением ортопантомографа у нас появились новые возможности, – рассказывает районный врач-стоматолог Гаджи-Курбан Магомедов.

По ее словам, теперь можно самостоятельно проводить исследования, более точно планировать и прогнозировать лечение, согласовывать это лечение в случае необходимости с другими учреждениями здравоохранения посредством телемедецины иповышать качество медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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