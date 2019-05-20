Новоуренгоец отдал псевдоцелительнице полтора миллиона рублей за чистку кармы

СЕГОДНЯ 10:54 2019-05-20T11:03:19+03:00

На протяжении месяца доверчивый ямалец перечислял ей деньги

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В Новом Уренгое зафиксирован факт мошенничества в особо крупном размере. Мужчина перечислил даме, выдававшей себя за целительницу, более 1,5 млн рублей.

17 мая он обратился в полицию гражданин с заявлением. Мужчина пояснил, что неизвестная ввела его в заблуждение.

Выяснилось, что новоуренгоец на сайте увидел объявление об оказании услуг целительницей. Мужчина позвонил на указанный номер телефона и договорился со злоумышленницей о бесконтактной чистке кармы. На протяжении месяца доверчивый ямалец перечислял псевдоцелительнице денежные средства.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Обманщице грозит наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция предупреждает граждан, что главная цель мошенников – завладеть денежными средствами, пообещав исцелить от болезни или порчи.

ИСТОЧНИК KP.RU