Новоуренгоец отдал псевдоцелительнице полтора миллиона рублей за чистку кармы
В Новом Уренгое зафиксирован факт мошенничества в особо крупном размере. Мужчина перечислил даме, выдававшей себя за целительницу, более 1,5 млн рублей.
17 мая он обратился в полицию гражданин с заявлением. Мужчина пояснил, что неизвестная ввела его в заблуждение.
Выяснилось, что новоуренгоец на сайте увидел объявление об оказании услуг целительницей. Мужчина позвонил на указанный номер телефона и договорился со злоумышленницей о бесконтактной чистке кармы. На протяжении месяца доверчивый ямалец перечислял псевдоцелительнице денежные средства.
Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Обманщице грозит наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Полиция предупреждает граждан, что главная цель мошенников – завладеть денежными средствами, пообещав исцелить от болезни или порчи.
ИСТОЧНИК KP.RU