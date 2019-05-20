Ледоход на Оби: до Салехарда осталось 78 километров

СЕГОДНЯ 10:13 2019-05-20T10:17:17+03:00

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Ледовую обстановку на территории автономного округа обнародовали специалисты ГУ МЧС России по ЯНАО. Обь частично очистилась ото льда. На главной реке региона голова ледохода находится выше села Питляр Шурышкарского района. Динамика за сутки около 12 километров. До Салехард осталось около 78 километров.

Голова ледохода по реке Малая Обь находится выше села Шурышкары того же района. Динамика движения льда здесь аналогичная. До слияния с рекой Большая Обь (междуречье) около 15 километров.

Река Лонг-Юган очистилась от льда. Динамика за сутки около 3 километров. Голова ледохода находится на расстоянии около 187 километровдо города Надым. На реках Пур и Таз по-прежнему – ледостав.

ИСТОЧНИК KP.RU