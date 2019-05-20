Таркосалинские депутаты проверили качество вывоза ТБО

СЕГОДНЯ 09:53 2019-05-20T10:02:01+03:00

Парламентарии сравнят ситуацию "до" и "после"

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Таркосалинские депутаты поставили оценку своевременности вывоза бытовых отходов и качеству зачистки контейнерных площадок от просыпавшегося мусора на территории многоквартирников.

Напомним, вывоз мусора стал коммунальной услугой, которую исполняет региональный оператор по утверждëнным тарифам и отвечает только за сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение твердых коммунальных отходов.

При этом порядок на территории контейнерных площадок оставляет желать лучшего и вызывает массу нареканий горожан, отметили в администрации Пуровского района.

17 мая заключен договор с отдельной организацией, которая взяла на себя функцию по обслуживанию контейнерных площадок, сообщили в управлении городского хозяйства.

- Сегодня мы увидели ситуацию «до», а через пару недель проедем еще раз, и думаю, не только мы, но жители города оценят ситуацию «после», - отметил депутат Александр Демченко.

ИСТОЧНИК KP.RU