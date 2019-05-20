2019-05-20T09:49:39+03:00
Общество

Надымчан в отпуск провожают врачи

В аэропорту северяне проверили состояние своего здоровья
Анна Полякова
Поделиться:
Надымчан в отпуск провожают врачи Фото: depzdrav.yanao.ruНадымчан в отпуск провожают врачи Фото: depzdrav.yanao.ru
Изменить размер текста:

Специалисты Ямальского центра медицинской профилактики работали в аэропорту Надыма. Все желающие смогли пройти бесплатное профилактическое обследование. Перед вылетом северяне проверили состояние своего здоровья и получили индивидуальные консультации врачей.

Как отметила заместитель главврача Центра Наталья Половодова, что все знают, что при перелете в другую климатическую зону и другой часовой пояс организму приходится адаптироваться к новым условиям. Иногда этот процесс проходит достаточно тяжело, особенно при прямом перелете с севера на морское побережье. Кроме того, сам по себе перелет – это тоже большой стресс для многих.

Доктора определили у отпускников уровень холестерина и глюкозы крови, измерили давление и насыщение крови кислородом. А также напомнили о таких факторах риска для здоровья, как гипертония и ВИЧ-инфекция.

Медики вручили пассажирам комплект памяток о профилактике опасных заболеваний, правилах здорового отдыха. Получили отъезжающие и полезные для здоровья подарки. Взрослым вручили небольшие сердечки, который выполняют функцию эспандеров, другие – грелок, а маленьких северян ждали светоотражающие браслеты.

Экспресс-обследования в аэропортах и на вокзалах стали в округе уже хорошей традицией, сообщает департамент здравоохранения ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Этим летом в Салехарде отремонтируют восемь дорог
«Спасибо от Сбербанка» значительно упрощает правила программы лояльности
В Тольке появится новая лыжная база
Грубиянку из Ноябрьска наказали работами за оскорбление полицейского
В реке Надым вода за сутки поднялась на шесть сантиметров
В Салехарде стартовал сезон капремонта многоквартирников
В Ямальском районе в трех метрах от школы продавали сигареты
В Ноябрьске 21 мая на время прервется трансляции цифрового телесигнала
У ноябрянки таможенники изъяли лекарство
Жители Сывдармы одобрили проект спортивной площадки
В Орловской области задержали мужчину, 23 года назад убившего ноябрянина
В Ноябрьске осудили поведение подростков возле Вечного огня
В Тарко-Салинской больнице появился новый стоматологический ренгтеновский аппарат
Новоуренгоец отдал псевдоцелительнице полтора миллиона рублей за чистку кармы
Ледоход на Оби: до Салехарда осталось 78 километров
Таркосалинские депутаты проверили качество вывоза ТБО
Губкинские школьники встали на «Зарядку со стражем порядка»
Магазины и торговые центры на Ямале станут более безопасными
Пенсионер в Ноябрьске попал под колеса легковушки
На Ямале возможны перебои в работе переправы через Обь
Лауреаты премий главы Тазовского района получили свои заслуженные награды
В Ноябрьске иномарка сбила ребенка на самокате
Питерские студенты провели день на службе в представительстве Ямала
Погода на Ямале 20 мая удивит северян свойм контрастом
В Ноябрьске огонь повредил одноэтажную постройку на площади более 400 «квадратов»
Погода на Ямале 19 мая:днём до +8 градусов
Дмитрий Артюхов поздравил ямальцев с Международным днём музеев
В Ноябрьске проходят мероприятия в рамках VIII Окружного Пасхального фестиваля