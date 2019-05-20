Надымчан в отпуск провожают врачи

СЕГОДНЯ 09:46 2019-05-20T09:49:39+03:00

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Специалисты Ямальского центра медицинской профилактики работали в аэропорту Надыма. Все желающие смогли пройти бесплатное профилактическое обследование. Перед вылетом северяне проверили состояние своего здоровья и получили индивидуальные консультации врачей.

Как отметила заместитель главврача Центра Наталья Половодова, что все знают, что при перелете в другую климатическую зону и другой часовой пояс организму приходится адаптироваться к новым условиям. Иногда этот процесс проходит достаточно тяжело, особенно при прямом перелете с севера на морское побережье. Кроме того, сам по себе перелет – это тоже большой стресс для многих.

Доктора определили у отпускников уровень холестерина и глюкозы крови, измерили давление и насыщение крови кислородом. А также напомнили о таких факторах риска для здоровья, как гипертония и ВИЧ-инфекция.

Медики вручили пассажирам комплект памяток о профилактике опасных заболеваний, правилах здорового отдыха. Получили отъезжающие и полезные для здоровья подарки. Взрослым вручили небольшие сердечки, который выполняют функцию эспандеров, другие – грелок, а маленьких северян ждали светоотражающие браслеты.

Экспресс-обследования в аэропортах и на вокзалах стали в округе уже хорошей традицией, сообщает департамент здравоохранения ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU