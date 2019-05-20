Губкинские школьники встали на «Зарядку со стражем порядка»

СЕГОДНЯ 09:24 2019-05-20T09:26:23+03:00

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В Губкинском полицейские провели акцию «Зарядка со стражем порядка». Кандидат в мастера спорта по дзюдо специалист направления профессиональной подготовки ГРЛС ОМВД России по г. Губкинскому капитан внутренней службы Александр Пучков показал учащимся комплекс физических упражнений.

В рамках Всероссийской социальной акции «Зарядка со стражем порядка» младшеклассникам МБОУ «ООШ № 3» полицейский рассказал о пользе утренней зарядки, о том, как физкультура помогает укрепить здоровье и силу духа, почему полицейским важно поддерживать отличную физическую форму.

После беседы участники мероприятия вместе с полицейским провели разминку. Отметим, что подобные мероприятия, цель которых – пропаганда здорового образа жизни и привлечение детей к занятию спортом, проходят и в других городах ЯНАО.

В завершении мероприятия Александр Пучков поблагодарил ребят за активное участие, пожелал успехов в учебе, спорте и хороших летних каникул, сообщает пресс-служба УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU