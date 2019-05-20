2019-05-20T09:14:20+03:00
Общество

Магазины и торговые центры на Ямале станут более безопасными

Все крупные торговые точки оснащаются системами видеонаблюдения, системой оповещения и управления эвакуацией
Анна Полякова
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Магазины и торговые центры на Ямале станут более безопасными Фото: yanao.ruМагазины и торговые центры на Ямале станут более безопасными Фото: yanao.ru
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Большинство владельцев торговых точек на Ямале на начало мая 2019 года завершили работы по обеспечению безопасности граждан. Однако специалисты окружного департамента экономики и муниципальных образований продолжают разъяснительную работу по категорированию торговых объектов, консультируют их собственников и руководителей.

Напомним, в 2019 году в России завершается работа по усилению мер безопасности в крупных торговых объектах. Правительство страны предъявляет к ним повышенные требования. Они касаются установки систем оповещения, тревожных кнопок, информационных стендов, наличия физической охраны.

Как сообщили в правительстве ЯНАО, на Ямале работают 173 таких объекта. До 31 июля 2019 года они должны быть оборудованы в соответствии с требованиями федерального Правительства.

- Все крупные торговые точки оснащаются системами видеонаблюдения и освещения, а также системой оповещения и управления эвакуацией. Ответственность за безопасность и антитеррористическую защищённость торговых объектов возлагается на их собственников – юридических и физических лиц, а также на должностных лиц – руководителей торговых объектов и территорий, – рассказывает замдиректора департамента экономики ЯНАО Жандарбек Камалов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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