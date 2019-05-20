2019-05-20T09:03:26+03:00
Происшествия

Пенсионер в Ноябрьске попал под колеса легковушки

В результате происшествия пожилой мужчина получил травмы
Анна Полякова
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Пенсионер в Ноябрьске попал под колеса легковушки Фото: Госавтоинспекция ЯмалаПенсионер в Ноябрьске попал под колеса легковушки Фото: Госавтоинспекция Ямала
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В Ноябрьске водитель иномарки сбил пенсионера практически во дворе жилого дома. Авария произошла 18 мая около 10 часов 40 минут на улице Советская. Госавтоинспекция ЯНАО сообщает, что водитель автомобиля Ford при выезде из жилой зоны не уступил дорогу и допустил наезд на семидесятилетнего пешехода. В результате происшествия пожилой мужчина получил травмы.

По данным ямальского ведомства, всего за прошедшие выходные дни на дорогах автономного округа зарегистрировано десять дорожно-транспортных происшествий, в результате которых два человека, в их числе один ребёнок, травмированы.

С начала 2019 года в 1910 зарегистрированных ДТП, погибли одиннадцать человек и 199 травмированы, в их числе 25 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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