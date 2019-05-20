2019-05-20T08:52:42+03:00
Общество

На Ямале возможны перебои в работе переправы через Обь

В регионе ждут усиления ветра
Анна Полякова
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На Ямале возможны перебои в работе переправы через Обь Фото: департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАОНа Ямале возможны перебои в работе переправы через Обь Фото: департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО
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Порывы ветра на Ямале сегодня, 20 мая, могут достигать 18 метров в секунду. По данным синоптиков, местами ожидается мокрый снег, дождь. Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО, пока на переправе через Обь между Салехардом и Лабытнанги перевозку пассажиров осуществляют два судна на воздушной подушке «Напун-23». Они будут курсировать до ухудшения погодных условий.

Напомним, накануне утром движение судов на воздушной подушке было приостановлено из-за сильного ветра. Пассажиров между городами Салехард и Лабытнанги транспортировал вертолет.

Главное управление МЧС России по ЯНАО просит жителей быть предельно осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

Опасность для людей на улице при сильных порывах ветра заключается в возможном обрушении слабоукреплённых и ветхих конструкций, падении деревьев, ветвей, срыве рекламных щитов, повреждении кровли домов, порыве воздушных линий электропередачи и связи, наземных трубопроводов, а также поражении людей обломками разрушенных сооружений, осколками стекол, летящими с большой скоростью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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