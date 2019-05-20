Лауреаты премий главы Тазовского района получили свои заслуженные награды

СЕГОДНЯ 08:39 2019-05-20T08:43:59+03:00

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Более 150 тазовчан получили престижную премию главы Тазовского района за достижения в области образования, культуры и искусства, физической культуры и спорта, в сфере работы с молодежью.

Ко всем присутствующим от имени главы района Василия Паршакова и себя лично первый заместитель главы администрации района по внутренней политике Сергей Лисовский поздравил каждого победителя с получением заслуженной награды.

- Все вы – наставники и воспитанники, проделали большой путь к успеху, упорно трудились, показывая отличные результаты и волю к победе. Желаю вам, дорогие друзья, дальнейших успехов в учебе и достижения новых высот! - отметил он.

Награждение победителей и призеров XIX Спартакиады трудящихся завершило итоговое мероприятие в сфере образования, культуры, спорта и молодежной политики. Лучшей признана сборная команда Управления культуры, физической культуры и спорта, молодёжной политики и туризма администрации района, которая в третий раз подряд стала победителем спартакиады. Право опустить флаг Спартакиады в честь закрытия предоставили капитану команды победителей Павлу Руденко, сообщили в администрации района.

ИСТОЧНИК KP.RU