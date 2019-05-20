В Ноябрьске иномарка сбила ребенка на самокате

СЕГОДНЯ 08:29 2019-05-20T08:31:50+03:00

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В Ноябрьске ребенок попал под колеса иномарки во дворе жилого дома. ДТП произошло 19 мая около 21 часа 15 минут на улице Магистральная. Как сообщили в Госавтоинспекции, водитель автомобилям Opel не предоставил преимущество в движении восьмилетнему пешеходу на самокате. В результате происшествия ребенок получил травму.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие выходные дни на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 10 ДТП, в результате которых два человека получили травмы, в их числе один ребёнок.

С начала 2019 года на ямальских дорогах в 1910 зарегистрированных ДТП, погибли 11

человек и 199 травмированы, в их числе 25 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU