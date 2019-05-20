Питерские студенты провели день на службе в представительстве Ямала

СЕГОДНЯ 07:51 2019-05-20T07:57:35+03:00

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«День на службе» в представительстве Ямала в Санкт-Петербурге провели студенты Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ. Для ребят была организована экскурсия по зданию представительства.

Заместитель руководителя представительства Марат Шайжанов познакомил с сотрудниками и рассказал о том, что связывает два экономически значимых для страны региона: Ямал и Санкт-Петербург. Гости увидели фильм о современном социально-экономическом развитии округа.

Опыт работы со студентами, проходящими практику в представительстве, показывает, что многие из них не имеют должного понимания, что такое государственная гражданская служба. Студенты узнали, чем отличается государственная гражданская служба и муниципальная служба. Ребята услышали о студенческих проектах, о «Ямальском землячестве» в городе на Неве, о работе с делегациями, прибывающими в Санкт-Петербург из ЯНАО. Будущим госслужащим рассказали об электронном документообороте, создании и ведении архива, познакомили с процедурой госзакупок, и порядком поступления на государственную гражданскую службу.

Студентам предложили попробовать свои силы в выполнении теста, который проходят участники конкурса по формированию резерва на должности государственной гражданской службы в представительстве.

Напомним, встреча проходила в рамках просветительского мероприятия «День на службе» проекта «Чиновник открытый» концепции кадровой политики государственной гражданской службы ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU