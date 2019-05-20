Погода на Ямале 20 мая удивит северян свойм контрастом

СЕГОДНЯ 05:45 2019-05-20T05:45:43+03:00

В столице округа - ноль и снег, в Губкинском +14 и без осадков

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В понедельник, 20 мая, по прогнозам метеорологов, в Салехарде около ноля градусов, весь день будет идти снег, ветер северо-восточный 11 м/с с порывами до 20 м/с.

В Ноябрьске +10 градусов, пасмурно, дождь, ветер северо-восточный 5 м/с.

В Новом Уренгое +6 градусов, пасмурно, в первой половине дня - дождь, ветер переменных направлений 1 м/с.

В Надыме +5 градусов, пасмурно, дождь пройдет только утром, ветер северо-восточный 2 м/с.

В Губкинском +14 градусов, переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный 2 м/с.

В Тарко-Сале +10 градусов, пасмурная погода во второй половине дня сменится на солнечную, без осадков, ветер северо-восточный 3 м/с.

В Муравленко +10 градусов, пасмурно, поздно вечером пройдет дождь, северо-западный ветер 1 м/с.

В Лабытнанги +1 градус, пасмурно, во второй половине дня - дождь, ветер северо-восточный 9 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU