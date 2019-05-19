2019-05-19T13:07:14+03:00
Происшествия

В Ноябрьске огонь повредил одноэтажную постройку на площади более 400 «квадратов»

Обстоятельства произошедшего выясняются
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Ноябрьске огонь повредил одноэтажную постройку на площади более 400 «квадратов»В Ноябрьске огонь повредил одноэтажную постройку на площади более 400 «квадратов»
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В Ноябрьске вчера, 18 мая, поздно вечером на ул. Высоцкого произошёл пожар в одноэтажном нежилом доме.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО, возгорание удалось ликвидировать в 00.02. В тушении пожара были задействованы 15 человек личного состава и 5 единиц спецтехники МЧС.

В результате пожара повреждено строение на площади 425 кв. метров. В настоящее время устанавливаются все причины произошедшего и ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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