В Ноябрьске огонь повредил одноэтажную постройку на площади более 400 «квадратов»
Обстоятельства произошедшего выясняются
В Ноябрьске огонь повредил одноэтажную постройку на площади более 400 «квадратов»
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В Ноябрьске вчера, 18 мая, поздно вечером на ул. Высоцкого произошёл пожар в одноэтажном нежилом доме.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО, возгорание удалось ликвидировать в 00.02. В тушении пожара были задействованы 15 человек личного состава и 5 единиц спецтехники МЧС.
В результате пожара повреждено строение на площади 425 кв. метров. В настоящее время устанавливаются все причины произошедшего и ущерб.
ИСТОЧНИК KP.RU