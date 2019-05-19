СЕГОДНЯ 02:21 2019-05-19T02:21:38+03:00

Погода на Ямале 19 мая:днём до +8 градусов Фото: Татьяна Коркина

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На Ямале сегодня, 19 мая, ожидается облачность, повсеместно умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер восточный с переходом на северо-восточный 3-11 м/с. Температура ночью -2…+1 C. Температура днём 0…+8 C.

В Приуральском районе облачно, дождь со снегом. Ветер северо-восточный, 9-11 м/с. Температура ночью 0 C днём +2…+4 C.

В Ямальском районе облачно, дождь со снегом. Ветер северо-восточный, 8-10 м/с. Температура ночью 0…-2 C, днём 0 C.

В Тазовском районе облачно, дождь со снегом. Ветер северо-восточный, 9-11 м/с. Температура ноью 0…-2 C, днём 0…+1 C.

В Красноселькупском районе облачно, дождь со снегом. Ветер восточный 5-7 м/с. Температура воздуха ночью 0…+1 C, днём +5…+7 C.

В Пуровском районе облачно, дождь со снегом. Ветер северо-восточный, 3-5 м/с. Температура ночью 0…+1 C, днём +6…+8 C.

В Надымском районе облачно, дождь со снегом. Ветер северо-восточный, 6-8 м/с. Температура воздуха ночью 0…+1 C, днём +1…+3 C.

В Шурышкарском районе облачно, дождь со снегом. Ветер северо-восточный, 6-8 м/с. Температура воздуха ночью 0…+1 c, днём +3…+5 C.

ИСТОЧНИК KP.RU