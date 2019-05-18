Дмитрий Артюхов поздравил ямальцев с Международным днём музеев

СЕГОДНЯ 12:47 2019-05-18T12:47:40+03:00

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в Международный день музеев поздравил всех сотрудников ямальких музеев с профессиональным праздником. В своём поздравлении глава региона отметил, что современные музеи – это самодостаточные, просветительские центры, которые объединяют на одной площадке искусство, культуру, исследовательскую и научную деятельность.

- В фондах ямальских музеев хранятся уникальные экспонаты, отражающие самобытность нашего региона и традиции местного населения. Эти вещи представляют большую историческую ценность и очень важно, что они находятся в надёжных руках, - подчеркнул он.

От имени всех ямальцев Дмитрий Артюхов отправил поздравления руководителям Эрмитажа, Русского музея, музея антропологии и этнографии им. Петра Великого и другим крупнейшим музеям России, с которым у Ямала сложились давние партнёрские взаимоотношения.

ИСТОЧНИК KP.RU