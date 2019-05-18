2019-05-18T10:28:25+03:00
Звезды

В Ноябрьске проходят мероприятия в рамках VIII Окружного Пасхального фестиваля

Сегодня, например, выступят виртуозные музыканты
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Фото: администрация НоябрьскаФото: администрация Ноябрьска
Изменить размер текста:

В ноябрьском Центре досуга «Нефтяник» с 17 по 19 мая проходят мероприятия в рамках VIII Окружного Пасхального фестиваля. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, вчера, 17 мая, состоялся театрализованный концерт ансамбля народной музыки «Балаган» под руководством художественного руководителя, заслуженного деятеля Всероссийского музыкального общества Александра Куриленко. В концерте «Пасхальная Россия» приняли участие творческие коллективы из Ноябрьска.

Сегодня, 18 мая, в 14 часов своё мастерство покажут виртуозные музыканты Губернаторского оркестра народных инструментов «Ямал» под руководством художественного руководителя и режиссёра Дмитрия Козлова.

19 мая, завтра, в 13 часов пройдёт Гала-концерт, в котором примут участие лучшие творческие коллективы Ямала. Затем пройдёт церемония награждения победителей и участников Окружного конкурса художественного творчества в рамках VIII Окружного Пасхального фестиваля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Новоуренгойские спортсмены представят Ямал на Кубке России по танцам на колясках
Погода на Ямале 18 мая: дождь и мокрый снег
В Салехарде за лето в 16 домах пройдет капремонт
На Ямале прогнозируется ухудшение погоды
На Ямале стартует весенний сезон охоты
Тазовские медики получили ключи от новых квартир
АО "Транснефть - Сибирь" подвело итоги конкурса "Лучший по профессии"
Экспедиция «Тайны Мангазеи» стартует из села Красноселькуп
Ямальский бюджет в 2019 году исполняется с профицитом
В Салехарде в четвертый раз состоится ежегодный велопарад
Заместитель генпрокурора РФ оценил ситуацию с задержками зарплат на Ямале
Резкого подъема уровня воды в реке Пур во время ледохода не предвидится
Новоуренгойка заполнила мошенническую анкету и потеряла 10 тысяч рублей
Глава Ноябрьска проинспектировал дороги микрорайона Вынгапуровский
В Салехарде рецидивиста осудили за избиение полицейского
ЧП на месторождении в ЯНАО: рабочего раздавило ковшом экскаватора
Салехардец, задушивший супругу, вызвал ей скорую через три дня после убийства
Ледоход на Оби замечен в районе села Питляр
В Новом Уренгое злостного нарушителя ПДД лишили прав и отправили на обязательные работы
На переправе Салехард – Лабытнанги изменилось расписание движения «подушек»