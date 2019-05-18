В Ноябрьске проходят мероприятия в рамках VIII Окружного Пасхального фестиваля

СЕГОДНЯ 10:28 2019-05-18T10:28:25+03:00

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В ноябрьском Центре досуга «Нефтяник» с 17 по 19 мая проходят мероприятия в рамках VIII Окружного Пасхального фестиваля. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, вчера, 17 мая, состоялся театрализованный концерт ансамбля народной музыки «Балаган» под руководством художественного руководителя, заслуженного деятеля Всероссийского музыкального общества Александра Куриленко. В концерте «Пасхальная Россия» приняли участие творческие коллективы из Ноябрьска.

Сегодня, 18 мая, в 14 часов своё мастерство покажут виртуозные музыканты Губернаторского оркестра народных инструментов «Ямал» под руководством художественного руководителя и режиссёра Дмитрия Козлова.

19 мая, завтра, в 13 часов пройдёт Гала-концерт, в котором примут участие лучшие творческие коллективы Ямала. Затем пройдёт церемония награждения победителей и участников Окружного конкурса художественного творчества в рамках VIII Окружного Пасхального фестиваля.

ИСТОЧНИК KP.RU