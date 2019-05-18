Новоуренгойские спортсмены представят Ямал на Кубке России по танцам на колясках

СЕГОДНЯ 10:18 2019-05-18T10:18:53+03:00

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Новоуренгойские спортсмены Анна Лукьянчук, Кирилл Подшивалов, Екатерина Янечкина и Данил Кравченко представят Ямал на Кубке России по танцам на колясках, который состоится в Тюмени. По словам тренера команды Оксаны Чумак, для спортсменов – это важный этап, тем более что выступать новоуренгойцы будут с новой произвольной программой и в европейской программе (квикстеп, медленный вальс, танго, медленный фокстрот, и венский вальс).

В Кубке России по спортивным танцам на колясках примут участие более сотни танцоров из 17 российских регионов. Своё мастерство представят спортсмены из Москвы и Московской области, Владивостока, Пермского края, Омска, Санкт-Петербурга, Тюмень, Севастополя, Чебоксар. Впервые со спортивной программой выступят танцоры из Ижевска, Белорецка, Ишима, Нового Уренгоя, Тобольска, Череповца и Ярославля.

Отметим, что Кубок России-2019 в Тюмени откроет соревновательный сезон для российских танцоров на колясках. На состязаниях опытные спортсмены проверят свои силы перед международными стартами, а новенькие – впервые продемонстрируют программы перед судейской коллегией и получат бесценный соревновательный опыт.

ИСТОЧНИК KP.RU