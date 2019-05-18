Погода на Ямале 18 мая: дождь и мокрый снег

СЕГОДНЯ 04:45 2019-05-18T04:45:36+03:00

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На Ямале сегодня, 18 мая, ожидается переменная облачность, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер восточный с переходом на северо-восточный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит -5…+2 C, температура воздуха днём 0…+8 C.

По народному календарю 18 мая – День великомученицы Арины (Ирины) Капустницы. В этот день крестьяне на Руси высаживали рассаду – в основном, капусту и огурцы, а по краям сеяли крапиву. Она должна была отпугнуть нечистую силу и вредных насекомых.

ИСТОЧНИК KP.RU