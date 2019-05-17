2019-05-17T16:15:22+03:00
Общество

В Салехарде за лето в 16 домах пройдет капремонт

В некоторых деревянному домах уже начались работы
Анна Полякова
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В Салехарде этим летом будет благоустроено 8 общественных и 10 дворовых территорий. Кроме того, капремонту подлежит 16 многоквартирных домов, как в деревянном, так и в капитальном исполнении.

Еще по восьми домам в капитальном исполнении разработали проектно-сметную документацию для выполнения ремонта в 2020 году. Решения о капитальном ремонте деревянного жилого фонда будут приниматься осенью.

Замглавы ЯНАО Сергей Карасев провел заседание, в ходе которого состоялось обсуждение мероприятий по благоустройству и подготовки к проведению капремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Начальник департамента городского хозяйства Салехарда Сергей Кучер пояснил, что администрация Салехарда уже составила муниципальные контракты и выбрала подрядчиков по всем объектам, которые запланировала. В некоторых домах, принадлежащих к деревянному жилому фонду, уже начался капремонт, один из объектов уже сдали. На данный момент выполнение работ не отстает от расписания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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