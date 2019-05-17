На Ямале прогнозируется ухудшение погоды

СЕГОДНЯ 16:01 2019-05-17T16:03:02+03:00

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На Ямале 18 мая прогнозируют неблагоприятное погодное явление. По данным Ямало-Ненецкого ЦГМС – филиала ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС», на территории автономного округа ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега, дождя.

Ветер будет дуть юго-восточного направления с переходом на северо-восточное со скоростью 5-10 метров в секунду, его порывы будут достигать 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, при прояснении до -5 градусов. Днем воздух прогреется до +3...+8 градусов, местами будет лишь -2.

ИСТОЧНИК KP.RU