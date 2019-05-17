2019-05-17T15:43:12+03:00
Общество

На Ямале стартует весенний сезон охоты

В каждой зоне установлен свой срок охоты продолжительностью 10 дней
Анна Полякова
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На Ямале стартует весенний сезон охоты Фото: yanao.ruНа Ямале стартует весенний сезон охоты Фото: yanao.ru
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На Ямале в полночь 18 мая в южной части региона стартует весенний сезон охоты на водоплавающую дичь. территория Ямала разделена на три зоны: южную, центральную и северную.

- В каждой зоне установлен свой срок охоты продолжительностью 10 дней, - пояснил начальник управления по охране, регулированию и использованию животного мира окружного департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Олег Истрати.

С 18 мая расчехлят ружья в охотничьих угодьях на юге Шурышкарского и Приуральского районов, в южной части Надымского района, на территории Пуровского района от Тарко-Сале и южнее, большая часть Красноселькупского района.

В охотничьих угодьях северных частей Шурышкарского и Красноселькупского районов, средних Приуральского, Надымского, Пуровского района и южных Тазовского и Ямальского районов – охота начнется с 25 мая.

Последними выйдут на охоту в угодьях, расположенных в Ямальском и Тазовском районах, северной части Надымского и Пуровского районов.

Продление сроков охоты и увеличение охоты более установленных 10 дней действующим законодательством не предусмотрено. На сегодняшний день ямальским охотникам уже выдано около 5 тысяч разрешений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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