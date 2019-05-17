Тазовские медики получили ключи от новых квартир

СЕГОДНЯ 15:14 2019-05-17T15:19:21+03:00

Жильё им предоставляется на время работы в учреждении

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В поселке Тазовский медработники получили ключи от квартир в новом 23-квартирном доме. Новосёлов поздравил глава посёлка Омпа Яптунай и главный врач районной больницы Эльдар Фараджев.

Квартиры получили 22 сотрудника Тазовской центральной районной больницы. Жильё им предоставляется на время работы в учреждении.

Как напоминают сотрудники информационно-аналитического управления администрации района, дом построен в рамках соглашения между правительством ЯНАО и ПАО «Нефтяная компания «Лукойл».

Предприятие также профинансировала строительство сестринского дома в посёлке Тазовский и фельдшерско-акушерского пункта в Находке. Также в районном центре появится ещё один объект – универсальный спортивный комплекс, сообщает администрация Тазовского района.

ИСТОЧНИК KP.RU