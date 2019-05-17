2019-05-17T14:50:51+03:00
Общество

Экспедиция «Тайны Мангазеи» стартует из села Красноселькуп

Путешественники планируют преодолеть более пятисот километров на моторных резиновых лодках
Анна Полякова
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Экспедиция «Тайны Мангазеи» стартует из села Красноселькуп Фото: yanao.ruЭкспедиция «Тайны Мангазеи» стартует из села Красноселькуп Фото: yanao.ru
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По пути XVII века пройдут участники историко-географической реконструкции «Тайны Мангазеи». Экспедиция стартует из села Красноселькуп 23 мая. Её участники повторят путь русских первопроходцев, которые достигли Енисея, открыв для России Восточную Сибирь.

В путешествие, официально зарегистрированное региональным отделением Русского географического общества в ЯНАО, отправятся шесть человек из Нового Уренгоя, Москвы и Бахчисарая. Летом 2018 года состоялся разведывательный этап экспедиции.

Экспедиция 2019 года будет ещё более масштабной. В рамках этого похода путешественники планируют преодолеть более пятисот километров на моторных резиновых лодках, достичь волока. Реконструкторы проведут фото- и видеофиксацию возможных артефактов, подтверждающих его историческое использование, для передачи учёным. После этого они планируют полностью пройти путь древних мангазейцев и закончить путешествие в селе Туруханск Красноярского края.

Также участники экспедиции расскажут жителям России о красоте и уникальности природы Севера, раскроют забытые страницы истории Русской Арктики, популяризируют наиболее интересные географические, природные и туристические объекты Ямала, расскажут о лучших достижениях культуры северных народов.

В рамках мероприятий «Ночь в музее» 18 мая в Новоуренгойском музее изобразительных искусств запланирована пресс-конференция, а также лекция о Мангазее в школе села Красноселькуп.

ИСТОЧНИК KP.RU

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