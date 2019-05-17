СЕГОДНЯ 14:17 2019-05-17T14:23:14+03:00

Ямальский бюджет в 2019 году исполняется с профицитом Фото: правительство ЯНАО

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Департамент финансов ЯНАО отчитался об основных показателях бюджета за четыре месяца 2019 года. За этот период консолидированный и окружной бюджеты исполнены с профицитом. Об этом заявила директор департамента финансов Альбина Свинцова.

По доходам исполнен в сумме 98 млрд рублей, или 45% годового плана, что выше аналогичного показателя прошлого года на 47%. В окружной бюджет поступило 90 млрд рублей, это выше показателя 2018 года на 51%.

Расходы консолидированного бюджета профинансированы на 64 млрд рублей, или на 30% годового плана. Это выше прошлогоднего показателя на 31%. Окружной бюджет по расходам исполнен на 61 млрд рублей (31% годового плана), что на 43% выше уровня аналогичного показателя 2018 года.

- Все социальные обязательства перед населением выполняются, - прокомментировала глава регионального финансового ведомства.

Также Альбина Свинцова отметила, что в отчётном периоде финансовая помощь местным бюджетам предоставлена в полном объёме заявленной органами местного самоуправления потребности. Сумма перечисленных дотаций составила 10 млрд рублей, или 41% от годового плана.

По состоянию на 1 мая 2019 года объём государственного долга автономного округа составляет 16,7 млрд рублей, находясь на экономически безопасном уровне.

Рейтинги ЯНАО на уровне «BBB-» с «Позитивным» прогнозом в апреле подтвердило международное агентство Fitch Ratings. Эксперты ометили, что регион обладает сильными бюджетными показателями, а подтверждение рейтингов отражает высокие показатели ликвидности, устойчивости к долговой нагрузке и низкий уровень долга.

ИСТОЧНИК KP.RU