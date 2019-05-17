2019-05-17T14:08:11+03:00
Общество

В Салехарде в четвертый раз состоится ежегодный велопарад

Все участники получат памятные сувениры
Анна Полякова
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В Салехарде в четвертый раз состоится ежегодный велопарад Фото: правительство ЯНАОВ Салехарде в четвертый раз состоится ежегодный велопарад Фото: правительство ЯНАО
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Ежегодный велопарад в Салехарде состоится уже в четвертый раз. В 2019 году акция, посвященная поддержке развития велосипедной инфраструктуры и безопасности на дорогах, охватит более 70 городов страны.

Событие 26 мая в столице Ямала организовано в рамках единого дня велопарадов в России. Маршрут в Салехарде построен от ЦКиС «Геолог» и составляет 4 километра, участникам предстоит «сделать круг» по улицам города и вернуться к месту старта, сообщает администрация города.

Принять участие в велопараде смогут все желающие старше 10 лет. Для юных салехардцев, не достигших возраста участия в параде, организаторы обещают увлекательные эстафеты на двух, трех, и четырехколесных «железных конях» на площади перед «Геологом».

Регистрация участников начнется в 11:00, а старт парада назначен на 12:00. Все участники получат памятные сувениры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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