2019-05-17T14:28:28+03:00
Общество

Заместитель генпрокурора РФ оценил ситуацию с задержками зарплат на Ямале

Больше всего задолжали работникам в Новом Уренгое, Ноябрьске, Надыме
Анна Полякова
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Заместитель генпрокурора РФ оценил ситуацию с задержками зарплат на Ямале Фото: prokyanao.ruЗаместитель генпрокурора РФ оценил ситуацию с задержками зарплат на Ямале Фото: prokyanao.ru
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В Салехарде 16 мая заместитель генпрокурора РФ Юрий Гулягин провёл межведомственное совещание по вопросам оплаты труда Ямале.

Наибольшая суммарная задолженность по зарплате имеется в организациях, расположенных в крупных городах, – Новом Уренгое, Ноябрьске, Надыме. Основными причинами долгов являются возникающие у предприятий экономические трудности, финансовая несостоятельность юридических лиц.

По фактам наиболее грубых нарушений закона возбуждено 15 уголовных дел. В результате удалось погасить задолженность по оплате труда в размере более 900 млн рублей.

- Эта тема находится у нас на особом контроле. Мы ведём оперативный реестр организаций. Работа ведётся через муниципальные антикризисные штабы, где эффективно представлена вся правоохранительная система, - подчеркнул Дмитрий Артюхов, в совещания.

В ходе совещания в Салехарде (ЯНАО) высокопоставленные ямальские чиновники и директора четырех компаний получили предостережение от Юрия Гулягина. Претензии были высказаны «Надымгоргазу» (Надым), «Жилстрою» (Салехард), «Пуровскому центру недвижимости» (Тарко-Сале) и «Полярстройкомплекту» (Новый Уренгой), а также руководителю Государственной инспекции труда ЯНАО Андрею Зимину и начальнику УФССП округа Евгению Смирнову. В компаниях выявлены факты задержки по выплате зарплаты и другие нарушения.

По результатам изучения сложившейся в регионе обстановки принят к исполнению комплекс конкретных мер для обеспечения соблюдения режима законности в этой области правоотношений, сообщает прокуратура ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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