2019-05-17T13:14:00+03:00
Общество

Резкого подъема уровня воды в реке Пур во время ледохода не предвидится

Заканчивается распиловка и чернение льда в районе переправы
Анна Полякова
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Резкого подъема уровня воды в реке Пур во время ледохода не предвидится Фото: 89.mchs.gov.ruРезкого подъема уровня воды в реке Пур во время ледохода не предвидится Фото: 89.mchs.gov.ru
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В Уренгое на заседании КЧС обсудили подготовку к предстоящему ледоходу. Переживать по поводу критического выхода реки Пур из берегов пока не стоит, сообщили в администрации Пуровского района. Сейчас уровень воды низкий, толщина льда в районе закрытых ледовых переправ – от 50 до 70 см, а его таяние в сутки составляет 3 см.

Чтобы предотвратить заторы во время ледохода, на этих участках также проводятся противопаводковые мероприятия. Заканчивается распиловка и чернение льда.

В ближайшие дни с территории строительства капитального моста также будет вывезена вся техника и приступят к распиловке льда. По предварительным данным, резкого подъема уровня воды во время ледохода не предвидится. Тем не менее, понтонно-мостовую переправу разведут.

- Переправа готова к демонтажу, лед вокруг барж ослаблен, флот готов. Ориентировочно планируем закрытие 20 мая. Все зависит от погоды и подъема воды, - прокомментировал начальник Коротчаевской ремонтно-эксплуатационной службы Николай Солгалов.

Что касается перевозки людей в период межсезонья – все «воздушные подушки» готовы. Одна из них будет для уренгойцев бесплатной.

Кстати, уренгойцы смогут следить за обстановкой на берегу, не выходя из дома. Трансляция доступна на сайте районной и поселковой администрации в разделе «Безопасный город – переправа онлайн».

В случае неблагоприятных погодных условий или труднопроходимости катеров для перевозки людей задействуют вертолет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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