2019-05-17T12:58:38+03:00
Происшествия

Новоуренгойка заполнила мошенническую анкету и потеряла 10 тысяч рублей

В завершении опроса необходимо было заполнить личные данные, сведения о банковской карте и код, который пришел в смс-сообщении
Анна Полякова
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Новоуренгойка заполнила мошенническую анкету и потеряла 10 тысяч рублейНовоуренгойка заполнила мошенническую анкету и потеряла 10 тысяч рублейФото: Ольга Крыльцова
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В Новом Уренгое полицейские проводят проверку по факту мошенничества, жертвой которого стала местная жительница. 16 мая она обратилась в полицию обратилась с заявлением, пояснив, что неизвестные обманом выманили у нее около 10 тысяч рублей.

Выяснилось, что женщина увидела в соцсети объявление об акции банка. Сообщалось, что после интернет-опроса на карту зачисляются деньги. В завершении опроса необходимо было заполнить личные данные, сведения о банковской карте и код, который пришел в смс-сообщении, что женщина и сделала. После чего с ее банковской карты были списаны денежные средства в сумме 9 900 рублей.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция рекомендует гражданам не сообщать данные банковских карт и коды в смс-сообщениях неизвестным лицам, любую интересующую информацию уточнять по телефону «горячей линии» банка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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