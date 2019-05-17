Новоуренгойка заполнила мошенническую анкету и потеряла 10 тысяч рублей
В Новом Уренгое полицейские проводят проверку по факту мошенничества, жертвой которого стала местная жительница. 16 мая она обратилась в полицию обратилась с заявлением, пояснив, что неизвестные обманом выманили у нее около 10 тысяч рублей.
Выяснилось, что женщина увидела в соцсети объявление об акции банка. Сообщалось, что после интернет-опроса на карту зачисляются деньги. В завершении опроса необходимо было заполнить личные данные, сведения о банковской карте и код, который пришел в смс-сообщении, что женщина и сделала. После чего с ее банковской карты были списаны денежные средства в сумме 9 900 рублей.
По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Полиция рекомендует гражданам не сообщать данные банковских карт и коды в смс-сообщениях неизвестным лицам, любую интересующую информацию уточнять по телефону «горячей линии» банка.
ИСТОЧНИК KP.RU