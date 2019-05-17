2019-05-17T12:26:02+03:00
Общество

Глава Ноябрьска проинспектировал дороги микрорайона Вынгапуровский

Градоначальник попросил коллег чаще общаться с населением и учитывать пожелания при планировании работ
Анна Полякова
Поделиться:
Глава Ноябрьска проинспектировал дороги микрорайона Вынгапуровский Фото: admnoyabrsk.ruГлава Ноябрьска проинспектировал дороги микрорайона Вынгапуровский Фото: admnoyabrsk.ru
Изменить размер текста:

Глава администрации Ноябрьска Алексей Романов оценил состояние дороги, ведущей к единственному заправочному комплексу. Жители неоднократно обращались с жалобами в местную администрацию. Градоначальник поручил своему заместителю подготовить проект реконструкции либо капремонта дороги.

На рабочем совещании глава администрации Ноябрьска отметил, что многое для благоустройства микрорайона уже сделано, но останавливаться власти не намерены. Летом здесь обустроят клубы с цветами.

А расселенные дома, которые расположены в микрорайоне, не только портят внешний облик, но и небезопасны. Необходимо проводить работу по их демонтажу.

Алексей Романов напомнил коллегам, что необходимо чаще общаться с населением и учитывать пожелания при планировании работ.

В этот раз на встречах жители говорили о необходимости установки теплого остановочного комплекса. В отдаленном микрорайоне, особенно в зимнее время, он необходим. В результате решено разработать проектную документацию и в перспективе установить новый павильон, сообщили в администрации города.

- Одно из помещений мы хотим предложить предпринимателям для мелкой торговли, продавать полуфабрикаты, пирожки, булочки, чтобы люди, которые приехали или уезжают, могли подкрепиться. Сейчас идет подготовка техзадания к торгам, - сообщил Сергей Силуянов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Ямале стартует весенний сезон охоты
Тазовские медики получили ключи от новых квартир
АО "Транснефть - Сибирь" подвело итоги конкурса "Лучший по профессии"
Экспедиция «Тайны Мангазеи» стартует из села Красноселькуп
Ямальский бюджет в 2019 году исполняется с профицитом
В Салехарде в четвертый раз состоится ежегодный велопарад
Заместитель генпрокурора РФ оценил ситуацию с задержками зарплат на Ямале
Резкого подъема уровня воды в реке Пур во время ледохода не предвидится
Новоуренгойка заполнила мошенническую анкету и потеряла 10 тысяч рублей
В Салехарде рецидивиста осудили за избиение полицейского
ЧП на месторождении в ЯНАО: рабочего раздавило ковшом экскаватора
Салехардец, задушивший супругу, вызвал ей скорую через три дня после убийства
Ледоход на Оби замечен в районе села Питляр
В Новом Уренгое злостного нарушителя ПДД лишили прав и отправили на обязательные работы
На переправе Салехард – Лабытнанги изменилось расписание движения «подушек»