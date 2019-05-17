Глава Ноябрьска проинспектировал дороги микрорайона Вынгапуровский

СЕГОДНЯ 12:18 2019-05-17T12:26:02+03:00

Градоначальник попросил коллег чаще общаться с населением и учитывать пожелания при планировании работ

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Глава администрации Ноябрьска Алексей Романов оценил состояние дороги, ведущей к единственному заправочному комплексу. Жители неоднократно обращались с жалобами в местную администрацию. Градоначальник поручил своему заместителю подготовить проект реконструкции либо капремонта дороги.

На рабочем совещании глава администрации Ноябрьска отметил, что многое для благоустройства микрорайона уже сделано, но останавливаться власти не намерены. Летом здесь обустроят клубы с цветами.

А расселенные дома, которые расположены в микрорайоне, не только портят внешний облик, но и небезопасны. Необходимо проводить работу по их демонтажу.

Алексей Романов напомнил коллегам, что необходимо чаще общаться с населением и учитывать пожелания при планировании работ.

В этот раз на встречах жители говорили о необходимости установки теплого остановочного комплекса. В отдаленном микрорайоне, особенно в зимнее время, он необходим. В результате решено разработать проектную документацию и в перспективе установить новый павильон, сообщили в администрации города.

- Одно из помещений мы хотим предложить предпринимателям для мелкой торговли, продавать полуфабрикаты, пирожки, булочки, чтобы люди, которые приехали или уезжают, могли подкрепиться. Сейчас идет подготовка техзадания к торгам, - сообщил Сергей Силуянов.

ИСТОЧНИК KP.RU